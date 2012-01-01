Кредитный брокер «Атлант-Кредит»

Взять деньги в кредит по паспорту без справок о доходах довольно сложно, но реально. И сделать это можно и самостоятельно, но будут ли условия кредитной программы выгодными для клиента? Маловероятно. Если же за эту работу возьмется команда опытных кредитных брокеров компании «Атлант-Кредит», вероятность успешного решения задачи повышается в разы.

«Атлант-Кредит» – это финансовый консультант, помогающий взять деньги в займы на самых выгодных условиях. Брокеры готовы оказать профессиональную помощь в получении кредита простому населению, частным предпринимателям, юридическим лицам. Благодаря большому опыту в этой сфере специалисты имеют отлаженный и эффективный механизм по подбору лучших кредитных программ.

Почему стоит выбрать «Атлант-Кредит»

Планируя оформить срочный кредит за один день в СПб, можно обратиться в целый ряд компаний, предлагающих подобные услуги. «Атлант-Кредит» имеет весомые преимущества перед ними:

работа со всеми без исключения видами кредитов (ипотека, экспресс, потребительский, наличный, товарный, кредит на автомобиль, кредит под залог недвижимости или машины, кредитные карты, ссуды для юридических лиц);

возможность получить наличные в день обращения без залога, подтверждения доходов и привлечения поручителей;

без залога, подтверждения доходов и привлечения поручителей; ответ по заявке приходит в день ее подачи;

помощь в оформлении быстрого кредита может получить каждый желающий старше 18 лет, независимо от его дохода, регистрации, стажа работы;

отсутствие предоплаты. Комиссия «Атлант-Кредит» небольшая, а вознаграждение клиент отдает брокеру лишь по факту получения кредита. Если нет положительного ответа от банка, услуги оплачивать не нужно;

сотрудничество с надежными банковскими учреждениями, которые готовы предложить гибкие и наиболее выгодные условия для своих клиентов.

Самостоятельное получение займа – это лотерея с неизвестным финалом. Долгое ожидание, скрытые комиссии, предоставление целого пакета документов, подтверждающих платежеспособность – это еще не все проблемы, с которыми может столкнуться человек, желающий взять деньги в кредит. Опытные финансовые консультанты компании «Атлант-Кредит» найдут минимальные ставки, помогут подтвердить неофициальные доходы, проверят наличие всех документов, сэкономят время и ускорят рассмотрение заявки. С личным брокером получить быстрый кредит в день обращения за час в Санкт-Петербурге реально!

Индивидуальный подход к каждому клиенту позволяет найти тот банковский продукт, который на 100% подойдет заемщику.